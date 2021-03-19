Galatasaray Çaykur Rizespor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Galatasaray'a konuk olan Çaykur Rizespor, nefesleri kesen 90 dakikanın sonunda 4-3'lük skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Çaykur Rizespor, bu galibiyetin ardından puanını 34'e yükselterek 12. sıraya yerleşirken; Galatasaray ise 61 puanla kendisine 2. sırada yer buldu.

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Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilen Galatasaray, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini DeAndre Yedlin, Emre Akbaba ile Çaykur Rizesporlu Yassine Meriah kendi kalesine atarken; Karadeniz ekibinin gollerini ise Braian Samudio, Fernando Boldrin, Milan Skoda ve Fernando Andrade kaydetti. Çaykur Rizespor, maçın ilk yarısındaki iki golünü de Galatasaray stoperleri Christian Luyindama ve Marcao'nun yaptığı hatalar sonucunda buldu.

Galatasaraylı futbolcu DeAndre Yedlin, karşılaşmadan ikinci sarıdan kırmızı kartla ihraç edildi. ABD'li futbolcu, maçtaki ilk sarı kartını 52. dakikada ceza sahasında topa elle müdahale ettiği ve penaltıya neden olduğu pozisyonda, ikinci kartını ise Michalak'a yaptığı faul sonrası 79. dakikada gördü. Bu pozisyonda hakem Volkan Bayarslan önce penaltı noktasını gösterdi. Yapılan faulün ceza sahası dışında olduğuna yönelik VAR uyarısı sonrası ise serbest vuruş işareti yaptı.

Sahasında 11 maç sonra kaybeden Galatasaray, 61 puanla 2. sırada kaldı. İstanbul'da 17 yıl sonra Galatasaray'ı mağlup eden ve üst üste ikinci kez kazanan Rizespor, bu galibiyetin ardından puanını 34'e yükselterek 12. sıraya yerleşti. Galatasaray, milli aradan sonra Hatayspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

2. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Saracchi'nin soldan kullandığı taç atışında savunmada Luyindama'nın kontrol edemediği topu kapan Samudio ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı aşırtma bir vuruşla ağlara yolladı.

14. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Emre Kılınç'ın sağ taraftan kullandığı serbest atışta ceza sahasında Talbi'nin kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top penaltı noktası üzerindeki Yedlin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 1-1

31. dakikada Galatasaray skoru 2-1 yaptı. Emre Kılınç'ın pasıyla topla buluşan Emre Akbaba ceza sahası dışından attığı sert şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

37. dakikada Falcao'nun ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta kaleci Gökhan Akkan son anda topu kornere çeldi.

41. dakikada Çaykur Rizespor skora denge getirdi. Emre Kılınç'ın geri pasında savunmada Marcao'nun sektirdiği topu kontrol eden Boldrin ceza sahasına girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 tamamlandı.

52. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Galatasaray ceza sahasındaki Samudio'nun kafa vuruşunda Yedlin'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

54'üncü dakikada penaltıyı kullanan Skoda, meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluşturdu: 2-3

60. dakikada Onyekuru'nun pasıyla Çaykur Rizespor ceza sahası önünde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

74. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Feghouli'nin Çaykur Rizespor savunmasının arkasına gönderdiği topu Onyekuru kontrol etmek istedi. Bu sırada tehlikeyi önlemek isteyen Meriah'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak Çaykur Rizespor ağlarına gitti: 3-3

90+3. dakikada Çaykur Rizespor bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Boldrin, Michalak'a pasını verdi. Michalak da uygun durumdaki Fernando'ya pasını gönderdi. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Fernando'nun sol çaprazdan ayak içiyle yaptığı vuruşta, top köşeden ağlarla buluştu: 3-4

90+5. dakikada konuk ekibin hızlı gelişen atağında Fernando, Galatasaray ceza yayı önüne hareketlenen Sabo'ya pasını gönderdi. Sabo'nun topun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

90+11. dakikada Feghouli'nin pasıyla Çaykur Rizespor ceza sahası önünde topla buluşan Ryan Babel dönerek meşin yuvarlağa çok sert vurdu. Kaleci Tarık Çetin sağına yatarak meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Karşılaşma konuk ekibin 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray: 3 - 4 :Çaykur Rizespor

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo, Emre Kılınç (Dk. 57 Onyekuru), Gedson Fernandes (Dk. 71 Feghouli), Emre Akbaba (Dk. 57 Kerem Aktürkoğlu), Mustafa Muhammed (Dk. 71 Arda Turan), Falcao (Dk. 88 Ryan Babel)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 72 Tarık Çetin), Moroziuk, Selim Ay (Dk. 61 Meriah), Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Baiano (Dk. 89 Fernando), Sabo, Samudio (Dk. 89 Abdullah Durak), Boldrin, Skoda (Dk. 61 Michalak)

Goller: Dk. 2 Samudio, Dk. 41 Boldrin, Dk. 54 Skoda (P), Dk. 90+3 Fernando (Çaykur Rizespor), Dk. 14 Yedlin, Dk. 31 Emre Akbaba, Dk. 74 Meriah (KK) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 79 Yedlin (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 35 Selim Ay, Dk. 45+1 Moroziuk (Çaykur Rizespor), Dk. 45+3 Luyindama, Dk. 87 Marcao (Galatasaray)