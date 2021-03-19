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Biden'dan Putin'in talebine yanıt geldi

ABD Başkanı Joe Biden, son dönemde gerginlik yaşadığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşme davetine ilişkin, "Bir noktada görüşeceğimizden eminim" ifadesini kullandı.

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ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den gelen 'online' görüşme talebine yanıt verdi. Son dönemde gerginlik yaşadığı Rus mevkidaşı Putin'in "görüşme" davetinin sorulması üzerine Biden, "Bir noktada görüşeceğimizden eminim" yanıtını verdi.

Yaptırıma açık kapı
Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların gelip gelmeyeceği konusunda da, "Zamanı gelince bunları uygulayacağız" yorumunu yaptı.

Öte yandan Biden'ın uçağında gazetecilere konuşan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre de muhtemel Biden-Putin görüşmesi konusunda, "Biden, doğru zaman geldiğinde Putin ile görüşecek." açıklamasında bulundu.

Bıden-Putın arasındaki gerilim
ABD Başkanı Biden, 17 Mart'ta, Putin'in "katil" olduğunu öne sürmüş ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti. Rusya Devlet Başkanı Putin de dün Biden'a "sağlık" dileyerek, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. Orada her zaman kendimizi görürüz" ifadesini kullanmıştı. Putin, Biden'a çevrimiçi yöntemle canlı yayında görüşmeyi teklif etmişti. ABD kanadından daha sonra yaptığı açıklamada, Biden'ın 'Katil' sözlerinin arkasında olduğu belirtilmişti.

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