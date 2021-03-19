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Joe Biden, uçağın merdivenlerini çıkmaya çalışırken düştü

ABD Başkanı Joe Biden, Georgia eyaletine yapacağı seyahat öncesi uçağa binerken 3 kez merdivenlerden düştü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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78 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde Savunma Bakanı  Lloyd Austin’in adını unutarak “Şeye, şeye… Eski general, ona sürekli general deyip duruyorum” diye kekelemişti.

Şimdi de merdivenlerden düştü
Biden şimdi de Georgia eyaletine gitmek üzere bineceği Air Force One uçağının merdivenlerinden düştü.

3 kez düştü, en sonunda uçağa binebildi
Düşme anının tam 3 kez yaşandığı uçak merdivenlerinde durumu zor toparlayan Biden, daha sonra gazetecilere el sallayarak uçağa yöneldi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, geçen yıl düşerek ayağını çatlatmış ve bir süre alçıyla dolaşmıştı.

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