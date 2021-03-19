Galatasaray defansının 3 kilit ismi ismi cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a kaybettiği maçta kırmızı kart gören DeAndre Yedlin'in yanı sıra sarı kart gören Christian Luyindama ve Marcao da Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

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Galatasaray'ın defans oyuncuları Christian Luyindama ile Marcao, Çaykur Rizespor maçında gördükleri sarı kartla; DeAndre Yedlin ise kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Yedlin, Luyindama ve Marcao; Hatayspor karşılaşmasında görev alamayacak.

DeAndre Yedlin, Rizespor karşılaşmasında ikinci sarıdan kırmızı kartla ihraç edildi. ABD'li futbolcu, maçtaki ilk sarı kartını 52. dakikada ceza sahasında topa elle müdahale ettiği ve penaltıya neden olduğu pozisyonda, ikinci kartını ise Michalak'a yaptığı faul sonrası 79. dakikada gördü. Bu pozisyonda hakem Volkan Bayarslan önce penaltı noktasını gösterdi. Yapılan faulün ceza sahası dışında olduğuna yönelik VAR uyarısı sonrası ise serbest vuruş işareti yaptı.

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Christian Luyindama, Etebo, Marcao ve Ryan Babel sınırda olan isimlerdi. Müsabakanın 43. dakikasında Luyindama ile 88. dakikasında da Marcao sarı kart gördü.