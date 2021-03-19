BIST 1.529
DOLAR 7,21
EURO 8,59
ALTIN 403,81
HABER /  GÜNCEL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

İHD Genel Başkanı Türkdoğan'a terör gözaltısı

İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, PKK soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Türkdoğan, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Abone ol

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Türkdoğan, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Türkdoğan, soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Savcının adli kontrol talebi üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliği, Türkdoğan hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ayda 2 defa kolluğa imza zorunluluğu getirdi.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 9 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, İHD Genel Başkanı Türkdoğan'ın da aralarında olduğu 10 şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
AstraZeneca aşısı ne kadar güvenli? DSÖ'den açıklama geldi
Galatasaray defansının 3 kilit ismi ismi cezalı duruma düştü
Galatasaray Çaykur Rizespor maçı golleri ve geniş özeti
Joe Biden, uçağın merdivenlerini çıkmaya çalışırken düştü
Almanya'da skandal manastır soruşturmasına dair yeni rapor
Türkiye 19 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Kanlı saldırının faili terörist deli rolü yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB yönetimiyle görüşmesi sonrası açıklama yapıldı
AK Parti Milletvekili Recep Şeker'den uçakta rahatsızlanan bebeğe hayati dokunuş
ABD Büyükelçisi: S-400 krizinin çözümü, Türkiye'nin vazgeçmesi
Yorumlar 1 yorum