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AstraZeneca aşısı ne kadar güvenli? DSÖ'den açıklama geldi

Anadolu Ajansı

Avrupa İlaç Ajansının (EMA) AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 'güvenli ve faydalarının risklerinden fazla olduğunu' duyurmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de aynı yönde görüş bildirdi.

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Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada; DSÖ Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesinin 16 ve 19 Mart'ta çevrim içi toplandığı belirtildi.

Açıklamada; dünya çapında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 120 milyonu geçtiği, 2 buçuk milyondan fazla kişinin de virüsten yaşamını yitirdiği kaydedilerek, "Aşılama, daha fazla hastalık ve ölümü önlemek, salgını kontrol etmeye yardımcı olmak için kritik bir araç olmaya devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

Şimdiye kadar Avrupa'da 20 milyon AstraZeneca aşısının uygulandığı aktarılan açıklamada; Hindistan'da üretilen Covishield aşısından (Hindistan Serum Enstitüsünce üretilen AstraZeneca-Oxford aşısı) da bu ülkede 27 milyon doz aşılama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada; DSÖ Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesinin araştırmalarında 'AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının (Covishield dahil) faydalarının risklerinden fazla olduğu, dünya genelinde enfeksiyonları önleme ve ölümleri azaltma konusunda muazzam potansiyeli bulunduğu' sonucuna varıldığı kaydedildi.

"Bu aşı güvenli ve etkilidir"

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da aralarında Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin kanda pıhtılaşma gibi yan etkilere yol açtığı şüphesiyle AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmasının ardından yaptığı bilimsel değerlendirmenin sonucunu açıklamıştı. EMA Direktörü Emer Cooke, "Bu aşı güvenli ve etkilidir. Aşının insanları Kovid-19 hastalığından korumadaki faydaları olası risklerinden fazladır" ifadesini kullanmıştı.

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