Vakaların attığı 5 şehir alarm veriyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının arttığı 5 şehrin il sağlık müdürleriyle online toplantıda bir araya geldi. Bakan Koca, virüsün yok olmadığını tedbirlere uyulması gerektiğini söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği Antalya, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli ve Samsun il sağlık müdürleriyle koordinasyon toplantısı yaptıklarını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İl yöneticileri ile tedbir ve uygulamaları istişare ettik. Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.