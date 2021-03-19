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Fatih Ürek hiç evlendi mi? Fatih Ürek aseksüelim demişti aseksüel ne demek

Şarkıcı Fatih Ürek aslen Erzurumlu ve 54 yaşında. Çocuk istediğini söyleyen Fatih Ürek cinsel tercihini aseksüel olarak açıklamıştı.

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Fatih Ürek taşıyıcı annelik yasallaşırsa baba olmak isteğini açıklamış ve ilk kez cinsel tercihi hakkında bilgi vermişti. Hiç evlenmeyen Fatih Ürek kendini aseksüel olarak nitelemişti. Aseseksüel cinsiyetsiz olmak anlamına geliyor. Fatih Ürek cinsel durumuna ilişkin yaptığı açıklamada "Beni erkekler de kadınlar da arzuluyor' sözleriyle gündem olmuştu. 

Aseksüellik nedir? : Aseksüellik herhangi birine yönelik cinsel çekim eksikliği veya cinsel etkinlikteki ilgi düşüklüğü veya yokluğu olarak tanımlanır. 2004'te yapılan bir çalışmada aseksüelliğin yaygınlığı % 1 olarak belirlenmiştir. Aseksüeller genellikle cinsel etkinlikten kaçınırlar ve ilişkiye girmezler. 

Fatih Ürek nereli kaç yaşında?
3 Nisan 1966 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Fatih Ürek 54 yaşında, babası Şenafettin Ürek, annesi Seher Ürek'tir. Sevgi, Selvi, Nurgül adında 3 ablası olan Fatih Ürek bir yaşındayken, babasının Bursa'ya taşınması ile bu kentte büyüdü. İlkokulu Bursa’da okuyan Fatih Ürek, orta okulda sınıfta kalınca tiyatroya yöneldi.

20 yaşına kadar tiyatroda figüranlık yapan Fatih Ürek, züccaciyecide, mobilyacıda çalıştı, kuş sattı.

Fatih Ürek'in müziğe yönelmesi tamamen tesadüflerle dolu. Ablasıyla bir gün; Taylan Gazinosu'na yemeğe gittiklerinde orada ona şarkı söyle diye ısrar ettiler, beğenilince iş teklifi aldı. Böylece sahneye adım atan Fatih Ürek, bu arada züccaciyecide çalışmaya devam etti. 

1989 yılında İstanbul'a taşınan Fatih Ürek, önce Şişli'de oturdu, sonra para kazanmaya başladıkça semt değiştirdi, önce Etiler'e, oradan Tarabya ve Sarıyer'e taşındı. 1993 yılında çıkardığı Yaktı Yaktı albümüyle, Times Dergisinin düzenlediği ankette "Best Album Cover Of All Time" ödülünü kazandı. Parıltılı pantolonları, transparan gömlekleri ve yılan dansı ile hafızalara kazınan Fatih Ürek, bu tarzı sebebiyle 'cinsiyetçi' saldırılara hedef oldu. Mehmet Ali Erbil ‘‘top’’ diyerek Fatih Ürek'i aşağılamıştı. Bodrum'da cafe açan Fatih Ürek, İstanbul Astoria'da ikamet etmektedir. Zayıflamak için mide ameliyatı geçiren ve kısa sürede 30 kilo veren Fatih Ürek, bir süre Kanal D ekranlarındaki Gelinim Mutfakta yarışmasını sundu. 

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