BIST 1.529
DOLAR 7,21
EURO 8,59
ALTIN 404,83
HABER /  GÜNCEL

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kadına yönelik şiddet her şeyden önce bir insanlık suçudur ve bu suçla mücadele bir insan hakları meselesidir." dedi.

Abone ol

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Selçuk yaptığı açıklamada, “2002’den bu yana Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizdeki tüm kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemek için önemli düzenlemeleri hayata geçirdik.

Kadın haklarının teminatı, Anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir.

Hukuk sistemimiz ihtiyaca göre yeni düzenlemeleri hayata geçirebilecek kadar dinamik ve güçlüdür.

"Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur''
Kadına yönelik şiddet her şeyden önce bir insanlık suçudur ve bu suçla mücadele bir insan hakları meselesidir.

Aslolan ilkelerdir. Bu doğrultuda şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da sıfır tolerans ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye-Çin anlaşmasına Cumhurbaşkanı kararı ile onay
Büyükelçi atamaları ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı
İstanbul Sözleşmesi maddeleri! İstanbul Sözleşmesi'nde eşcinseller ve LGTB var mı
Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı resmi gazetede çıkınca twitter karıştı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal gece yarısı görevden alındı
Zahide Yetiş'in eşi Cem Arısoy kimdir? Zahide Yetiş'in ilk kocası sanılan isim
Ceylan'ın ilk eşi Erhan Bozkurt kimdir? Kızı Melodi Bozkurt'un babası
Rizespor'dan Galatasaray'a maç sonu göndermesi
Fatih Ürek hiç evlendi mi? Fatih Ürek aseksüelim demişti aseksüel ne demek
İsmail YK'nin sevgilisi Dilara 20 yaş küçük ve hayranı çıktı
Yorumlar 1 yorum