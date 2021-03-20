TÜRKİYE Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal gece yarısı görevden alındı. Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu atandı! Naci Ağbal sadece 4 aydır Merkez Bankası başkanıydı. Ağbal bu hafta faiz artırımı yapmıştı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4,5 ay önce atadığı Naci Ağbal'ı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden aldı. Merkez Bankası başkanlığına eski milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nu atandı. Böylece, cumhuriyet tarihinde ilk kez, Merkez Bankası'na 20 ay içinde dördüncü başkan atanmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Naci Ağbal, Erdoğan'ın görevden aldığı üçüncü Merkez Bankası Başkanı oldu. Naci Ağbal'dan önce Merkez Bankası Başkanı olan Murat Uysal ve Murat Çetinkaya da Erdoğan tarafından görevden alınmıştı.

Sebebi faiz artımı mı?

Merkez Bankası bu hafta beklentinin üstünde faiz artırmıştı. (PPK) toplantısında 100 baz puan beklentilerin de üzerinde, 200 baz puan faiz artırmış ve politika faizini yüzde 19 olarak belirlemişti. İktidara yakın Yeni Şafak Gazetesi cuma günü Naci Ağbal'ı hedef alan bir manşetle çıktı. Manşette Naci Ağbal için "Bu operasyonu kim adına çektiniz" ifadesi kullanıldı.