Yeni Merkez Bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir Yeni Şafak yazarı çıktı

Naci Ağbal Merkez Bankası başkanlığı görevinden alınırken yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Yeni Şafak Gazetesi'nin cuma günü Naci Ağbal'ı hedef alan bir manşetle çıkmıştı.

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4.5 ay önce Merkez Bankası görevine getirilen Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gece yarısı görevinden alındı. Ağbal'ın yerine gelen isim hayli enteresan. Yeni Merkez Başkanı Başkanı eski milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu oldu.

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun köşe yazarlığı yaptığı Yeni Şafak Gazetesi cuma günü herkesi şaşkına çeviren ağır bir manşetle çıkmıştı. Naci Ağbal'ı doğrudan hedef alan manşette 'Bu operasyonu kim adına çektiniz' deniliyordu.

Naci Ağbal'ın cuma gecesi görevden alınıp yerine Yeni Şafak gazetesi köşe yazarının atanması haliyle manidar oldu.

Şahap Kavcıoğlu faiz için ne düşünüyor?

Naci Ağbal'ın görevden alınmasında yaptığı son faiz artırımı etkili oldu. Peki yeni merkez bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu faiz için ne düşünüyor.

Şahap Kavcıoğlu Yeni Şafak'ta yayınlanan 9 Şubat 2021 tarihli "Enflasyon, faiz ve döviz kuru" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasında ısrar etmemesi gerekir. Dünyada faizler sıfıra yakınken bizde faiz artışına gitmek ekonomik sorunları çözmeyecektir. Aksine, ilerleyen dönemlerde sorunları daha da derinleştirecektir. Çünkü, faiz artışları dolaylı olarak enflasyonun artmasına yol açacaktır.

"Dünyada likiditenin bol olduğu dönemlerde Türkiye yıllarca yüksek faiz düşük kur politikası uyguladı. Sıcak para yatırıma değil yüksek faize geldi. Sıcak para ülkeden çıkarken de düşük kurdan TL'den dövize dönüp ülkeden çıktılar. Yüksek faiz düşük kur politikasından kaybeden hep ülkemiz oldu."

Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir?

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğan Şahap Kavcıoğlu'nun baba adı Halit, anne adı Naime'dir. Şahap Kavcıoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı. Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Şahap Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.