Balıkesir Valisi kötü haberi verdi! Çok yüksek seviyeye ulaştı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kent genelinde koronavirüs vakaların arttığına dikkat çekerek "İlimizde mutasyonlu virüsün yayılımı ile birlikte vaka sayısı çok yüksek seviyeye ulaştı!" açıklamasını yaptı.

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Balıkesir’de mutasyonlu virüsün etkisiyle birlikte vaka sayıları artmaya devam ediyor. Son açıklanan verilere göre yüz bin kişide görülen vaka sayısı 172.46’dan, 257.60’a yükseldi. Yüzde 49.36 oranındaki artışa rağmen, cumartesi günü sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasıyla, Balıkesir sokakları ve caddelerinde yoğunluk oluştu. Polis ekipleri vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına uymalarını, kalabalık ortamlar oluşturmamaları konusunda uyarıda bulundu.



Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise sosyal hesabından yaptığı açıklamayla, vatandaşları artan koronavirüs vakalarına karşı uyardı. Mutasyonlu virüs yayılımının hızla arttığını söyledi. Vali Şıldak, açıklamasında “Kapalı ortamlar hastalığın yayılımını kolaylaştırmakta. Tüm kapalı alanlarda tedbirlere uyulması gerekiyor. İlimizin yüksek risk grubunda olmasıyla kısıtlamanın olmadığı cumartesi günü de mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalı. İlimizde mutasyonlu virüsün yayılımı ile birlikte vaka sayısı çok yüksek seviyeye ulaştı! Dışarıdaki hareketliliği azaltmamız, evlerde ve tüm kapalı alanlarda mesafe kuralına uymamız gerekiyor! Lütfen zorunlu olmadıkça cumartesi günü dışarı çıkmayalım! Bütün tedbirlere en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.







"Temizlik, mesafe kurallarına uyulsun"

İş yerine gittiği için mecburen dışarıya çıkmak zorunda kaldığını belirten Sevgi Eryılmaz, “Balıkesir ilinde vakaların sürekli olarak arttığını duyuyoruz. Bu yüzden buradan seslenmek istiyorum. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Temizlik, mesafe kurallarına uyulsun. Ben mecburiyetten dışarıdayım, işe gidiyorum” dedi.







"Balıkesir olarak kırmızı renkten kurtulamayacağız"

Sadece kamu kurumlarının aldığı önlemlerle artışın engellenemeyeceğini dikkat çeken Esin Döndüoğlu ise, vatandaşların mutlaka dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini söyledi. Döndüoğlu, “Virüs vakalarının artması dikkatsizlik ve tedbirlere uyulmaması nedeniyle yaşanıyor. Hala daha evlerde günler, toplu nişanlar yapılıyor. İhtiyacı olmadıktan sonra insanların bir arada durmaktan kaçınması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa esnafın iş yerleri kapalı kalacağı için işlerimiz oldukça zor. Sokaklara çıkmayı ve çarşı da yapılacak işleri daha uygun saatlerde yapılması gerekiyor. Yoksa Balıkesir olarak kırmızı renkten kurtulamayacağız” ifadelerini kullandı.