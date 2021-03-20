İsmail YK kaç yaşında aslen nereli? İsmail YK'nın kardeşleri ve sevgilisi

Şarkıcısı İsmail YK 5 Temmuz 1978 yılında Almanya'da doğsa da aslen Sivaslı. İsmail YK'nın sevgilisi kendisinden 20 yaş küçük olan Dilara isimli bir hayranı. İsmail YK'nın Yurtsever Kardeşler Müzik grubunda birlikte olduğu kardeşi var.

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Almanya doğumlu olan İsmail YK, gurbetçi bir ailenin oğlu. İsmail YK'nın Ali Rıfat ve eşi Zerife Yurtseven 1968 yılında Sivas'tan Almanya'ya fabrika işçisi olarak göç etti. Yurtseven ailesinin 5 çocuğu da müzikle uğraşırken İsmail YK en küçükleri.

İsmail YK'nın kardeşleri



İsmail YK ve kardeşleri Yurtseven Kardeşler Müzik grubu ile tanındılar. İsmail YK bu grubun solisti. İsmail YK'nın kardeşlerinin isimleri şöyle; Zeynep Yurtseven, Mustafa Yurtseven, Hasan Yurtseven, Hüseyin Yurtseven

İsmail YK'nın sevgilisi Dilara kimdir?



İsmail YK instagram hesabından yeni sevgilisini ilan etti. İsmail YK'nın hayranı olan Dilara henüz 20'li yaşlarında ve modellik yapıyor. İsmail YK ise 42 yaşında. Çiftin arasındaki yaş farkı 20'den fazla. İsmail YK gibi sevgilisi Dilara'da Almanya doğumlu ve bu ülkede yaşıyor.

İsmail YK'nın müzik hayatı

5 yaşında bağlama ve gitar çalmaya başlayan İsmail YK, 7 yaşında kardeşleriyle birlikte sahnelere çıktı. Yurtseven Kardeşler olarak 1985 ve 1987 yıllarında 2 amatör albüm çıkarmışlardır. 1988 yılında ZDF televizyonunda "Nachbarn in Europa" adlı programa davet edilmiştir. 13 yaşında tam olarak sahne hayatına başlamış ve 1995 yılında ise profesyonel müzik kariyerine adım atmıştır.

Alişan, Seda Sayan, Kibariye, Ebru Yaşar gibi sanatçılara birçok beste vermiş, albümlerinde aranje ve müzik yönetmenliği yapmıştır. Konservatuvarda piyano ve gitar mezunudur.