CHP ve İYİ Parti'den 2 bomba gelişme sonrası olağanüstü toplantı kararı

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesi ve Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkması üzerine CHP ve İYİ Parti, olağanüstü toplantı kararı aldı.

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Gece yarısı 2 haber gündeme bomba gibi düştü. İlki; Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı. İkincisi ise; Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

2 partiden olağanüstü toplantı kararı

Gece yarısı gelen bu son dakikalar üzerine CHP ve İYİ Parti'yi harekete geçti.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararıyla olağanüstü toplantı kararı alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 12.00'de MYK üyeleri ile saat 14.00'ü gösterirken Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri ile toplantı gerçekleştirilecek.

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına karşı çıkıyor.

CHP Lideri, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'nin sözleşmeyi uygulamasını istemişti.

Akşener, kurmaylarını toplantıya çağırdı

İYİ Parti Başkanlık Divanı, bugün olağanüstü toplantı gerçekleştirecek. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genel Başkan Meral Akşener, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması üzerine, Başkanlık Divanı üyelerini ve milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı.

Akşener'in çağrısı üzerine saat 19.00'da gerçekleştirilecek toplantı çevrim içi yapılacak.