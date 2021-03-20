BIST 1.529
DOLAR 7,21
EURO 8,59
ALTIN 404,83
HABER /  YEREL

Ankara'da gebe kediyi fırlatıp Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakın ne ceza aldı

ANKARA'da geçen salı günü gebe kediye liyle vurup, çanta fırlatan 45 yaşındaki S.B.'nin cezası belli oldu.

Abone ol

Geçen Salı günü Keçiören ilçesindeki spor salonunun önünden geçen kadın, iş yerinin önünde sandığın üzerinde oturan kediye tokat atıp, çantasını fırlattı. Kadın, daha sonra yoluna devam ederken, çevredekilerin uyarısıyla durumu fark eden spor salonu çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Kadının kediye uyguladığı şiddeti görünce şaşkına dönen çalışanlar, görüntüleri sosyal medyada paylaşırken, polise de şikayette bulundu. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, kadının bulunması için çalışma başlattı. Görüntülerin incelenmesi sonucu kadının S.B. olduğu belirlendi. S.B., olay yerine yakın bir noktada polis ekiplerince gözaltına alındı. S.B. emniyetteki ifadesinde, "Kedi yaklaşık 4 gündür beni takip ediyordu. Ben de olay günü tekrar görünce sinirlendim ve ona vurdum. Sonuçta bir insana vurmadım, hayvana vurdum. Bunun suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım, sahibinden özür dilerim" dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'mala zarar verme' suçundan adli işlem başlatılan kadın, 1033 lira idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.


"Özrünü kesinlikle kabul etmiyoruz"
S.B'nin emniyetteki ifadesini duyunca şok olan iş yeri sahibi Görkem Akyüz, "Kadını yakalayan polis ekiplerine çok teşekkür ederim, sağ olsunlar anında bize haber verdiler. Kadının yakalandığını duyunca mutlu olduk. Kadının emniyette verdiği ifadeyi duyunca şok oldum. Akli dengesinin yerinde olmadığını gösteriyor bu ifadeler. Böyle bir ifade olamaz. Kamera kayıtları da var, kedi yaklaşık 6 aydır burada. Karnesi dahil her şeyi var. Biz kedinin tüm aşılarını falan yaptırdık. Böyle bir ifadeyi kabul etmiyoruz. Onun bize karşı olan özrünü de kesinlikle kabul etmiyoruz. Yakalandığının sevincini yaşarken para cezasıyla kurtulmasının üzüntüsünü de yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.  

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Muğla'da gerçek veterinerde ortaya çıktı Türkiye'de 2 tane var! Görenler şaşkına döndü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması: 'Kayıp nesil' kavramı doğru değil
Antalya'da mide bulandıran olay! 'Görüntüleri izleyemedik' deyip isyan etti
İçişleri Bakanlığı'nca 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi
Diyarbakır'da İndirim duyan koştu! Covid-19 unutuldu
Yargıtay'dan eski AYM üyesi Erdal Tercan'ın FETÖ'den hapis cezasına onay
İkinci el cep telefonu tamirinde 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' zorunlu hale getirildi
Uzman isim 'tifoya kadar götürebilir' deyip uyardı! Herkes evde bu hatayı yapıyor
Eski FIFA hakemi ve MHK Başkanı Bülent Yavuz hayatını kaybetti
İstanbul'da karın ağrısıyla hastaneye gitti! Bağırsağından çıkanlar şok etti
Faytonlar kalktı ama yinede atların çilesi bitmedi
Yorumlar