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İkinci el cep telefonu tamirinde 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' zorunlu hale getirildi

Anadolu Ajansı

İkinci el cep telefonlarının satışa hazırlanması öncesinde tamir ve bakımını yapan iş yerlerindeki çalışanların, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu hale getirildi.

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Türk Standartları Enstitüsü (TSE), kullanılmış cep telefonlarının sertifikalandırılması, yenilenmesi ve satışa sunulmasına standart getirmesinin ardından, Mesleki Yeterlilik Kurumu da (MYK) ikinci el cep telefonlarının tamir ve bakımıyla ilgili düzenlemeye gitti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda mesleklere standart, çalışanlara da mesleki yeterlilik kazandırmayı sürdüren MYK, ikinci el cep telefonlarının satışa hazırlanması öncesinde tamir ve bakımını yapan iş yerlerindeki çalışanların, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmasını zorunlu hale getirdi.

En az 7 teknik eleman bulunacak

Düzenlemeye göre, iş yerinde elektronik/haberleşme dalında diploması bulunan veya ustalık belgesine sahip ya da cep telefonlarının tamir, bakım ve onarımları alanında MYK'den Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip tam zamanlı, bordrolu, başka iş yerlerinde çalışmayan en az 7 teknik eleman bulunacak.

Söz konusu iş yerlerinde çalışan ve standartta belirtilen diğer belge ve diplomalara sahip olmayan kişilerin, "Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı" alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekecek.

82 milyon abone bulunuyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2020 yılı verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 82 milyon mobil telefon abonesi bulunuyor.

İkinci el cep telefonlarının tamir ve bakımı konusunda tüketicilerin yaşadığı sorunların artması üzerine, "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkındaki Yönetmelik" 22 Ağustos 2020'de yürürlüğe girmişti.

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