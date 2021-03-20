Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'dan İstanbul Sözleşmesi paylaşımı: Allah razı olsun

Ayasofya camii baş İmamı Mehmet Boynukalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından 'şükür' tweeti attı.

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Ayasofya Camii Baş İmamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin olarak sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Boynukalın, "İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye" ifadelerini kullandı.

“Laikliğin” çıkarılmasını talep etmesiyle gündeme gelen Boynukalın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine ilişkin olarak sarf ettiği, "Kadın cinayetleri vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan sloganik medya propagandasıdır" sözleriyle bazı kesimlerin hedefi olmuştu.