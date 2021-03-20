İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili bir açıklama yayımladı. Soylu, "Yakın zamanda herkes görecek ki aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede atılan tüm adımların olumlu sonuçlarını alacağız" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi'yle sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Muhafelet partilerinin tepki gösterdiği karara ilişkin Soylu, yazılı açıklamasında "“Uluslararası sözleşmelerin varlığı veya yokluğu, vatandaşımızın karşı karşıya kalacağı herhangi bir suç şeklini önlemeye ilişkin sorumluluklarımızı ve bu sorumluluğun gereği olan çalışmalarımızı eksiltmez veya arttırmaz.” ifadelerine yer verdi.

"Kadın cinayetlerin arttığı söylemi tamamen yalandır"