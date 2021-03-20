Ceylan kaç yaşında aslen Tuncelili bir Zaza! Ceylan'ın evlilikleri ve çocukları

Küçük Ceylan olarak tanınan Ceylan'ın tam adı Ceylan Avcı'dır. Aslen Zaza olan Ceylan'ın babası Ahmet Avcı Tuncelili, annesi Bayburtludur. Ceylan 4 evlilik yaptı 2 çocuğu oldu. Ceylan'ın ilk eşi kuzeniydi.

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Şarkıcı Ceylan, 26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul Fındıkzade’de doğdu. Zaza Kürdü olan Ceylan'ın tam adı Ceylan Avcı’dır. Babası Ahmet Avcı Tuncelili, annesi Bayburtludur. Nalan ve Nazan Avcı adında ikiz ablası vardır. Babası Ahmet Avcı sahnelerde ve düğünlerde saz çalan biriydi. Çocukluğu Almanya‘da geçen Ceylan, 7 yaşındayken Almanya’da babası ile birlikte düğün salonlarında şarkı söyledi.

Ceylan 1983 yılında girdiği bir müzik yarışmasında birinciliği kazandı. 1984 senesinde Türkiye’ye dönünce 10 yaşındayken ilk albümünü yaptığında herkes onu küçük “Küçük Ceylan” olarak tanıdı. 1986 yılında yapılan “Seni Sevmeyen Ölsün” adlı albümü 1.300.000 satış rakamına ulaşarak, ülkemizde kırılması zor bir rekora ulaştı.

Ceylan'ın çocukları

Ceylan'ın 2 çocuğu var. Kızı Melodi halasının oğluyla yaptığı ilk evlilikten 1992 yılında doğdu. Ceylan oğlu Yiğitcan Gürgen'ı ise evlilik dışı dünyaya getirdi. İlk eşinden boşandıktan sonra Yıldıray Gürgen isimli bir kişiyle imam nikahıyla yaşamaya başladı. Bu ilişkiden hamile kalan Ceylan 1995 yılında oğlu Yiğitcan'ı kucağına aldı. Ceylan, oğlunun babasıyla hiç nikah masasına oturmadı.

Ceylan'ın evlilikleri ve eski eşleri kimdir?

Ceylan'ın ilk eşi kimdir?: 1991 yılında halasının oğlu Erhan Bozkurt ile evlendi. Bir sene sonra boşandı. Melodi (d.1992) adlı kızı vardır.

1995 yılında imam nikahı ile birlikte olduğu Yıldıray Gürgen’den Yiğitcan (d.1995) adında bir oğlu vardır.

Ceylan'ın ikinci eşi : Ceylan 2000 yılında İbrahim Tatlıses‘in ilk eşinden olan oğlu Ahmet Tatlı ile evlendi. Bu evliliği 2 yıl sürdü.

Ceylan'ın üçüncü eşi : 2006 yılında türkücü Murat Kurşun ile evlenen Ceylan 2007 yılında boşandı.

Ceylan'ın dördüncü eşi : 20 Eylül 2011 tarihinde araba galericisi Güncal Tanören ile evlenen Ceylan, 1 yıl sonra 19 Ekim 2012 tarihinde boşandı.