Mansur Yavaş'tan çarpıcı 'İstanbul Sözleşmesi' paylaşımı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ''Ankara'da kadınlarla yan yana yürümeye, adil ve eşit yarınları beraber inşa etmeye devam edeceğiz'' açıklaması yaptı.

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Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin yankıları sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama bulundu.

"En büyük sorumluluğumuz"

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Eşitlik, adalet ve vicdana dair ne varsa yaşatmak en büyük sorumluluğumuzdur. Ankara'da kadınlarla yan yana yürümeye, adil ve eşit yarınları beraber inşa etmeye devam edeceğiz.