Aşı yaptıran Pakistan Başbakanı İmran Han koronavirüse yakalandı

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.Abone ol
Başbakan'ın Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Han'ın, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve evinde karantina altında olduğunu aktardı.
Han, 18 Mart'ta Sinopharm firmasının Kovid-19 aşısını yaptırmıştı.
Pakistan Sağlık Bakanı Dr. Faysal Sultan, Başbakan İmran Han’ın koronavirüse yakalandığını açıkladı. Han’ın evinde karantinada olduğu ifade edildi. İmran Han, 18 Mart’ta Sinopharm firmasının koronavirüs aşısını yaptırmıştı.