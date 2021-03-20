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Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Geri gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine ilişkin,"Bir devlet gece yarısı kararnameleri ile yönetilemez. Bir gece yarısı kararnamesi ile 42 milyon kadının hakkı, hukuku, onların ellerinden alınamaz" sözleriyle tepki gösterdi.

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Twitter hesabından paylaştığı videoda, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini değerlendiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, , "İktidardaki zorbaya kadınlar dersini verecek. İstanbul sözleşmesi geri gelecek" ifadelerini kullandı.

Bir devletin gece yarısı kararnameleri ile yönetilemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bir gece yarısı kararnamesi ile 42 milyon kadının hakkı, hukuku, onların ellerinden alınamaz." görüşünü aktardı. 

"Haklarınıza, hukukunuza sahip çıkınız"

Videosunu izleyen bütün kadınlara seslendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: Haklarınıza, hukukunuza sahip çıkınız. Sizin hayatınızı cehenneme döndürenlerin kimler olduğunu iyi öğreniniz. Çocuklarınızın, kız çocuklarınızın hakkına, hukukuna sahip çıkınız.

Ben söz veriyorum, her zaman, her yerde, her ortamda bütün kadınların hakkına, hukukuna sahip çıkacağım. Adalet neredeyse orayı arayacağım. Adaletten yana olacağım. Sizden yana olacağım. Sizin hakkınızdan, hukukunuzdan yana olacağım. Sizin hakkınızı, hukukunuzu her yerde, her platformda sonuna kadar savunacağım, söz veriyorum.

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