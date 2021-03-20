Meral Akşener'den karara tepki: Bu ucube sistem değişecek; yeniden yaşatacak!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin, "Bu ucube sistem değişecek, İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak!" sözleriyle tepki gösterdi.Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin sert eleştirilerde bulundu.
İstanbul Sözleşmesi kararı gündemde üst sıralara yerleşirken bir tepki de İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi.
"Bu ucube sistem değişecek"
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Akşener, "Kadının hakkını, hukukunu çiğnetmeyeceğiz! Bu ucube sistem değişecek, İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak!" ifadelerini kullandı.