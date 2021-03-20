Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı resmi gazetede çıkınca twitter karıştı

İSTANBUL Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Karar’ı Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye, Sözleşme’yi imzaya açıldığı 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalamış, 14 Mart 2012 tarihinde ise onaylamıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedildi. Karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesi gereğince alındı.

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi tartışma konusu olmuştu. İstanbul Sözleşmesi'nin iptali sosyal medyada ortalığı ayağa kaldırdı. Bir kesimden tepki yağarken, İstanbul Sözleşmesinin iptalini isteyenler karardan memnun.

Eşcinsel örgütlerin işiydi

İstanbul Sözleşmesi'nin iptali için uğraşan Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan oldu. Kaplan kararı şöyle yorumladı:



*İstanbul Sözleşmesi Batı'dan fonlanan feminist, eşcinsel örgütlerin eseriydi. İğrenç linç kampanyaları yaptılar bana karşı ailenin çökertilmesene savaş açtığım için! İstanbul Sözleşmesi çöp olacaktı. Bu ülke kadına şiddeti cinayeti önleyecek yasa yapacak birikime sahip değil mi?

Yazıklar olsun

Ünlü yazar Elif Şafak ise Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesini 'çok yazık' diyerek şu twitle tepki gösterdi:

*Korkunç, tek kelimeyle korkunç. Yazıklar olsun. Kadınları korumak yerine, zorbaları, katilleri koruyan bu bağnazlık, ataerkillik, kalpsizlik ve vicdansızlığa yazıklar olsun. #İstanbulSözleşmesi kaldırıldı haberini büyük bir üzüntü, öfkeyle karşılıyorum.

Aile bakanı ne dedi?

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk eleştirilere yanıt verdi. Selçuk şu twitleri attı:

-Kadın haklarının teminatı, Anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir. Hukuk sistemimiz ihtiyaca göre yeni düzenlemeleri hayata geçirebilecek kadar dinamik ve güçlüdür.

-Kadına yönelik şiddet her şeyden önce bir insanlık suçudur ve bu suçla mücadele bir insan hakları meselesidir. Aslolan ilkelerdir. Bu doğrultuda şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da sıfır tolerans ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz.

Muharrem İnce'den tepki

Muharrem İnce, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesine tepki gösteren şu twiti attı:

#İstanbulSözleşmesi’ni uygulamak yerine sözleşmeden çekilmeyi seçen hükümet, kadına şiddeti önleme konusunda samimi olmadığını bir kez daha ispatlamış oldu. Toplum ve aile yapımız için zarar teşkil eden İstanbul Sözleşmesi değil sizin bu bozuk zihniyetinizdir!