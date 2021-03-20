CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Naci'yi alıp Şahap’ı getirmek fayda etmez

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasına ilişkin, "Naci'yi alıp Şahap’ı getirmek fayda etmez." ifadelerini kullandı.Abone ol
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasını yorumladı. Hükümetin son 3 yılda 3 Merkez Bankası Başkanı değiştirdiğini belirten CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Merkez Bankası'nın tepesinde yaşanan gelişmeye ilişkin yorumu şöyle:
Tek adam vesayet rejiminden önce 17 yılda 5 Merkez Bankası Başkanı değiştiren AK Parti, 2018’de kurulan Erdoğan’ın şahsım hükümeti döneminde 3 yılda 3 Merkez Bankası Başkanı değiştirdi.
Naciyi alıp Şahap’ı getirmek fayda etmez. Önce kaybolan 128 milyar$’ın hesabını vereceksiniz.