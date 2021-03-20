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CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Naci'yi alıp Şahap’ı getirmek fayda etmez

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasına ilişkin, "Naci'yi alıp Şahap’ı getirmek fayda etmez." ifadelerini kullandı.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasını yorumladı. Hükümetin son 3 yılda 3 Merkez Bankası Başkanı değiştirdiğini belirten CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Merkez Bankası'nın tepesinde yaşanan gelişmeye ilişkin yorumu şöyle:

Tek adam vesayet rejiminden önce 17 yılda 5 Merkez Bankası Başkanı değiştiren AK Parti, 2018’de kurulan Erdoğan’ın şahsım hükümeti döneminde 3 yılda 3 Merkez Bankası Başkanı değiştirdi.

Naciyi alıp Şahap’ı getirmek fayda etmez. Önce kaybolan 128 milyar$’ın hesabını vereceksiniz.

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