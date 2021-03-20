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Antalya'da sokak ortasında öldürdü müebbet aldı! Son sözü pes dedirtti

ANTALYA'da 2 yıl önce eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusunu öldüren, 52 yaşındaki Celil Dumanlı'nın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı davada mahkeme başkanına teşekkür etti.

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6 Ekim 2019 tarihinde, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusu Bayram Kır'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Celil Dumanlı'nın yargılanmasına devam edildi. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Dumanlı, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, Bayram Kır'ın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı bir önceki duruşmada verdiği 'ömür boyu hapis' istemli mütalaasını tekrar ederken, maktul yakınları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Öldürülen Bayram Kır'ın avukatı Rıdvan Yıldız ise sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını, hiçbir indirim yapılmamasını istedi.


Sanığa indirim uygulamadı
Sanık Celil Dumanlı olay anında Bayram Kır ile konuşmak istediğini, kaçmaya başlayınca ateş ettiğini söyledi. Dumanlı, maktulün eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğünü, bunu ispat edemediğini belirtti. Mahkeme heyeti Celil Dumanlı'yı Bayram Kır'ı 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Dumanlı'nın olayda kullandığı ruhsatsız silah için ise 2 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığa indirim uygulamadı. Mahkeme başkanı sanığa aldığı cezayı tebliğ ettikten sonra davanın bittiğini söyledi. Bunun üzerine sanık Dumanlı, mahkeme başkanına teşekkür etti.

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