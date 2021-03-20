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Sümeyye Erdoğan'ın başkanı yardımcısı olduğu KADEM'den İstanbul Sözleşmesi yorumu

KADEM, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi hakkında bir açıklama yaptı. KADEM'in başkan yardımcısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın başkan yardımcılığını yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. 

KADEM’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Sözleşmesi kadına şiddetle mücadele için önemli bir girişimdi. Geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda. Verilen fesih kararını da bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz” ifadelerine yer verildi.

​Açıklama şu şekilde devam etti:

*"Kadın ve Demokrasi Derneği olarak bu konudaki tercihimiz, Avrupa Konseyi’ne söz konusu tartışmaları bertaraf edecek bir yorum beyanı verilmesi yönündeydi. Nitekim şimdiye kadar hükümetin kadın hakları konusunda tüm ön açıcı ve destek politikalarıyla önemli kazanımlara imza atıldı.
 
*KADEM olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da 'Varoluşta Eşitlik Sorumlulukta Adalet' sloganıyla genel kadın hakları mücadelesinde kazanımlarımızın ısrarlı takipçisi olacağız.
 
*Şiddetle mücadele noktasında 6284 sayılı kanunun daha da güçlendirilmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz."

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