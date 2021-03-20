BIST 1.529
DOLAR 7,21
EURO 8,59
ALTIN 404,83
HABER /  GÜNCEL

İhsan Şenocak: İstanbul Sözleşmesi çöpe atıldı!

İhsan Şenocak Hoca, İstanbul Sözleşmesinin kaldırılma kararı sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Abone ol

İslam, aile ahlakına ve kültürümüze tamamen zıt olan, İstanbul Sözleşmesinin kaldırılmasının ardından İhsan Şenocak Hoca dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Konuya ilişkin twitter hesabından bir paylaşımda bulunan  İhsan Şenocak Hoca, "Elhamdulillah... Cinsiyet Eşitliği terkibiyle ahlaksızlığın her çeşidini onaylayan İstanbul Sözleşmesi çöpe atıldı.Yeni sözleşmeyi İslamla yapalım ki hem kadını hem aileyi hem de geleceğimizi kurtaracak adımlar atalım;Dağılan aileler yeniden FATİHLER yetiştirecek ocaklara dönsün." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu: İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldığının duyurulması çok acıdır
Fuat Oktay'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Başkalarını taklit etmeye gerek yok
Ankara'da müdür iç çamaşırına sakladı! Sesi açık unutunca hayatının şokunu yaşadı
Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'dan İstanbul Sözleşmesi paylaşımı: Allah razı olsun
Piyasada 5 bin TL Sivas'ta kendisi 250 TL'ye üretti! Talep patladı
İstanbul Bayrampaşa'da korkutan yangın!
Suriye'de sızma girişiminde bulunan 14 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Mardin merkezli 6 ilde PKK operasyonu: 26 gözaltı 
Antalya'dan acı haber geldi görünce teşhis edemedi! Sözleri yürek yaktı
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Yorumlar 5 yorum