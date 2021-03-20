İhsan Şenocak: İstanbul Sözleşmesi çöpe atıldı!

İhsan Şenocak Hoca, İstanbul Sözleşmesinin kaldırılma kararı sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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İslam, aile ahlakına ve kültürümüze tamamen zıt olan, İstanbul Sözleşmesinin kaldırılmasının ardından İhsan Şenocak Hoca dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Konuya ilişkin twitter hesabından bir paylaşımda bulunan İhsan Şenocak Hoca, "Elhamdulillah... Cinsiyet Eşitliği terkibiyle ahlaksızlığın her çeşidini onaylayan İstanbul Sözleşmesi çöpe atıldı.Yeni sözleşmeyi İslamla yapalım ki hem kadını hem aileyi hem de geleceğimizi kurtaracak adımlar atalım;Dağılan aileler yeniden FATİHLER yetiştirecek ocaklara dönsün." ifadelerini kullandı.