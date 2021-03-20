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Şahap Kavcıoğlu aslen nereli Yeni Merkez Bankası Başkanı kimdir?

Naci Ağbal'ın 4.5 ay sonra görevden alınması ile yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu oldu. Şahap Kavcıoğlu aslen Bayburtlu.

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4.5 ay önce Merkez Bankası görevine getirilen Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gece yarısı görevinden alındı. Ağbal'ın yerine gelen isim Yeni Şafak Gazetesi'nde köşe yazan eski milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu oldu. 

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğan Şahap Kavcıoğlu'nun baba adı Halit, anne adı Naime'dir. Şahap Kavcıoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitiren Şahap Kavcıoğlu, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Şahap Kavcıoğlu Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Şahap Kavcıoğlu, 26. dönem AK Parti Bayburt milletvekiliydi. 

Şahap Kavcıoğlu faiz için ne düşünüyor?

Naci Ağbal'ın görevden alınmasında yaptığı son faiz artırımı etkili oldu. Peki yeni merkez bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu faiz için ne düşünüyor.  Şahap Kavcıoğlu Yeni Şafak'ta yayınlanan 9 Şubat 2021 tarihli "Enflasyon, faiz ve döviz kuru" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

*"Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasında ısrar etmemesi gerekir. Dünyada faizler sıfıra yakınken bizde faiz artışına gitmek ekonomik sorunları çözmeyecektir. Aksine, ilerleyen dönemlerde sorunları daha da derinleştirecektir. Çünkü, faiz artışları dolaylı olarak enflasyonun artmasına yol açacaktır.

*"Dünyada likiditenin bol olduğu dönemlerde Türkiye yıllarca yüksek faiz düşük kur politikası uyguladı. Sıcak para yatırıma değil yüksek faize geldi. Sıcak para ülkeden çıkarken de düşük kurdan TL'den dövize dönüp ülkeden çıktılar. Yüksek faiz düşük kur politikasından kaybeden hep ülkemiz oldu."

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