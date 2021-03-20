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Uyanınca perişan oldum! Avrupa Birliği'nden gelen İstanbul Sözleşmesi yorumları olay

TÜRKİYE'nin bir gece yarısı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi Avrupa Birliği'ni şaşkına çevirdi. Gelen yorumlar olay yarattı.

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TÜRKİYE'nin TBMM kararıyla yürürlüğe soktuğu İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çekilmesi, tam üyelik adayı olduğu Avrupa Birliği'ndeki birçok yetkilinin tepkisi çekti.  Avrupa Birliği'nin yasama organı olan Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, kararın Türkiye'de "hükûmetin gerçek yüzünü gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu.

ab istanbul sözleşmesi twiti

Uyanınca perişan oldum
Paylaşımında şunları yazdı:
*"Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği haberini alarak uyanınca perişan oldum. Bu mevcut Türkiye hükûmetinin gerçek yüzü: Hukukun üstünlüğünü umursamamak, insan hakları konusunda tamamıyla yanlış yönde gitmek. Umarım (AB Komisyonu Başkanı) von der Leyen ve Avrupa Komisyonu Başkanı (Charles Michel) başka bir yergiden önce bunu görür" 

Kahredici bir adım
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric de Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararıyla ilgili twitinde şunları yazdı:

*"Türkiye'nin kadına yönelik şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini duyurması kahredici bir haberdir. İstanbul Sözleşmesi, 34 Avrupa ülkesini kapsar ve kadınları her gün karşılaştıkları şiddetten koruma konusunda altın değerinde uluslararası bir çaba olarak kabul edilir. Bu adım, Türkiye, Avrupa ve ötesinde kadınların korunmasını tehlikeye atan büyük bir geri adımdır" 

Türkiye maraton koşar gibi uzaklaştı
AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, Ankara'nın gelecek hafta yapılacak Avrupa Birliği Konseyi zirvesinden önce İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini "provokasyon" olarak nitelendirdi.


Twitter üzerinden bir paylaşımında bulunan Lagodinsky, "Son 24 saatte Türkiye hükûmeti AB ile olan son ortak duruşlarından maraton koşar gibi uzaklaştı" yazdı. Lagodinsky, "İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmak bunun doruk noktasıdır ve gelecek hafta yapılacak AB Konseyi zirvesinden önce bir provokasyondur. İyi değil" diye devam etti. 

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