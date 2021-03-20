Şevval Sam'dan İstanbul Sözleşmesi'nin feshine büyük tepki bakın ünlüler ne yazdı
İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi sosyal medyayı karıştırdı. Ünlü isimler, karara tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ''Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'' feshedildi. Kararın ardından İstanbul Sözleşmesi sosyal medyadan en çok konuşulan konu oldu.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde rol alan başarılı oyuncu Şevval Sam, kısa sürede gündem olan konu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Twitter hesabından kadınlara seslenen oyuncu şunları yazdı:
"Haydi herkes dövüş sporlarına yazılsın! Ortaçağ'a dönüyoruz. Orman kanunları geçerli artık"
Ünlü isimler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla karara tepki gösterirken şu paylaşımları yaptılar: