Şevval Sam'dan İstanbul Sözleşmesi'nin feshine büyük tepki bakın ünlüler ne yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ''Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'' feshedildi. Kararın ardından İstanbul Sözleşmesi sosyal medyadan en çok konuşulan konu oldu.