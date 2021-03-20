Ekrem İmamoğlu: İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldığının duyurulması çok acıdır

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararına ilişkin "Her gün kadına yönelik şiddet haberlerinin olduğu bir ülkede bir gece yarısı İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldığının duyurulması çok acıdır." düşüncesini dile getirdi.

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İBB Başkanı İmamoğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili Twitter'dan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Duyurulması çok acıdır"

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: Her gün kadına yönelik şiddet haberlerinin olduğu bir ülkede bir gece yarısı #İstanbulSözleşmesi’nden çıkıldığının duyurulması çok acıdır. Bu, her görüşten kadının yıllardır verdiği mücadeleyi hiçe saymaktır. Her şeye rağmen kazanan “eril akıl” değil kadınlar olacaktır.