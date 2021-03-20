Ceylan'ın oğlu Yiğitcan Gürgen'in babası kimdir? Ceylan'ın imam nikahlı eşi

Ceylan'ın Melodi isminde 29 yaşında bir kızı ile Yiğitcan Gürgen isminde bir oğlu var. Ceylan'ın oğlu Yiğitcan Gürcan 26 yaşında. Yiğitcan'ın babası ile Ceylan hiç evlenmedi.

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46 yaşında olan şarkıcı Ceylan Avcı'nın 2 çocuğu var. Kızı Melodi halasının oğlu Erhan Bozkurt ile yaptığı ilk evlilikten dünyaya geldi. Ceylan oğlu Yiğitcan Gürgen'ı ise evlilik dışı dünyaya getirdi. İlk eşinden boşandıktan sonra Yıldıray Gürgen isimli bir kişiyle imam nikahıyla yaşamaya başladı. Bu ilişkiden hamile kalan Ceylan 1995 yılında oğlu Yiğitcan'ı kucağına aldı. Ceylan, oğlunun babasıyla hiç nikah masasına oturmadı. Yiğitcan Gürgen 26 yaşında...

Ceylan'ın kızı Melodi

Ceylan'ın kızı Melodi 1992 yılında dünyaya geldi. 29 yaşında olan Melodi annesi gibi müziğe yöneldi. Annesini her alanda takip eden Melodi, şaşkına çeviren değişimi ile gündeme gelmişti.

Küçük yaşta ünlü olan Ceylan, özel hayatıyla hep sansasyon yarattı. Başından 4 evlilik geçen Ceylan Avcı, şu anda evli değil.

Ceylan'ın Evlilikleri :

Ceylan'ın ilk eşi: 1991 yılında halasının oğlu Erhan Bozkurt ile evlendi. Bir sene sonra boşandı. Melodi (d.1992) adlı kızı vardır.

1995 yılında imam nikahı ile birlikte olduğu Yıldıray Gürgen’den Yiğitcan (d.1995) adında bir oğlu vardır.

Ceylan'ın ikinci eşi : Ceylan 2000 yılında İbrahim Tatlıses‘in ilk eşinden olan oğlu Ahmet Tatlı ile evlendi. Bu evliliği 2 yıl sürdü.

Ceylan'ın üçüncü eşi : 2006 yılında türkücü Murat Kurşun ile evlenen Ceylan 2007 yılında boşandı.

Ceylan'ın dördüncü eşi : 20 Eylül 2011 tarihinde araba galericisi Güncal Tanören ile evlenen Ceylan, 1 yıl sonra 19 Ekim 2012 tarihinde boşandı.