BIST 1.529
DOLAR 7,21
EURO 8,59
ALTIN 404,83
HABER /  MAGAZİN

Ceylan'ın oğlu Yiğitcan Gürgen'in babası kimdir? Ceylan'ın imam nikahlı eşi

Ceylan'ın Melodi isminde 29 yaşında bir kızı ile Yiğitcan Gürgen isminde bir oğlu var. Ceylan'ın oğlu Yiğitcan Gürcan 26 yaşında. Yiğitcan'ın babası ile Ceylan hiç evlenmedi.

Abone ol

46 yaşında olan şarkıcı Ceylan Avcı'nın 2 çocuğu var. Kızı Melodi halasının oğlu Erhan Bozkurt ile yaptığı ilk evlilikten dünyaya geldi. Ceylan oğlu Yiğitcan Gürgen'ı ise evlilik dışı dünyaya getirdi. İlk eşinden boşandıktan sonra Yıldıray Gürgen isimli bir kişiyle imam nikahıyla yaşamaya başladı. Bu ilişkiden hamile kalan Ceylan 1995 yılında oğlu Yiğitcan'ı kucağına aldı. Ceylan, oğlunun babasıyla hiç nikah masasına oturmadı. Yiğitcan Gürgen 26 yaşında... 

Ceylan'ın kızı Melodi
Ceylan'ın kızı Melodi 1992 yılında dünyaya geldi. 29 yaşında olan Melodi annesi gibi müziğe yöneldi. Annesini her alanda takip eden Melodi, şaşkına çeviren değişimi ile gündeme gelmişti. 

Küçük yaşta ünlü olan Ceylan, özel hayatıyla hep sansasyon yarattı. Başından 4 evlilik geçen Ceylan Avcı, şu anda evli değil. 

Ceylan'ın Evlilikleri :

Ceylan'ın ilk eşi: 1991 yılında halasının oğlu Erhan Bozkurt ile evlendi. Bir sene sonra boşandı. Melodi (d.1992) adlı kızı vardır.
1995 yılında imam nikahı ile birlikte olduğu Yıldıray Gürgen’den Yiğitcan (d.1995) adında bir oğlu vardır.
Ceylan'ın ikinci eşi : Ceylan 2000 yılında İbrahim Tatlıses‘in ilk eşinden olan oğlu Ahmet Tatlı ile evlendi. Bu evliliği 2 yıl sürdü. 
Ceylan'ın üçüncü eşi : 2006 yılında türkücü Murat Kurşun ile evlenen Ceylan 2007 yılında boşandı.
Ceylan'ın dördüncü eşi : 20 Eylül 2011 tarihinde araba galericisi Güncal Tanören ile evlenen Ceylan, 1 yıl sonra 19 Ekim 2012 tarihinde boşandı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ceylan'ın eşi kimdir? Ceylan'ın oğlu imam nikahlı eşten kızı da kuzeninden Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Piyasada 5 bin TL Sivas'ta kendisi 250 TL'ye üretti! Talep patladı
İstanbul Bayrampaşa'da korkutan yangın!
Mardin merkezli 6 ilde PKK operasyonu: 26 gözaltı 
Antalya'dan acı haber geldi görünce teşhis edemedi! Sözleri yürek yaktı
Alkışlanacak hareket! Bursa'da 1 TL'ye damacana satıp başlamıştı
Op. Dr. Yaşar Okan Akın 'akıl ve ruh sağlığı için şart' deyip açıkladı
Çalışanlara Yargıtay'dan kötü haber! Rapor alıp tatile çıkanlara büyük şok
Emekli imam ve sevgilisine 500 yılı aşan hapis istemi ile dava açıldı 50 imam şikayetçi oldu
TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da pazar yeri açılışına katıldı
Devlet Bahçeli'nin 24 Mart tavrı belli oldu! MHP 5 kişilik heyetle katılacaK
Yorumlar