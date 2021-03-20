Devlet Bahçeli'nin 24 Mart tavrı belli oldu! MHP 5 kişilik heyetle katılacaK

MHP, 24 Mart Çarşamba günü yapılacak olan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’ne 5 kişilik heyetle katılacağını açıkladı.Abone ol
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı açıklamaya göre kongreye katılacak isimler şunlar:
TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın, MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Sadir Durmaz ve MHP MYK Üyesi, Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay.