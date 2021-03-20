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Yolcu otobüsü arızalanan kamyona çarptı: 3 yaralı

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde, yolcu otobüsünün, arızalandığı için yol kenarında duran kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. 

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Kars-İstanbul seferini yapan Erkan Demir yönetimindeki 34 DG 3636 plakalı yolcu otobüsü, Gerede-Karadeniz bağlantı yolunun Kemikli mevkisinde, arıza yaptığı için yol kenarında park halinde bulunan Necati Türkoğlu'na ait 11 AY 633 plakalı kamyona çarptı.

Otobüsteki yolcuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada isimleri öğrenilemeyen 3 yolcu yaralandı. 

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine  kaldırıldı.

Otobüste 17 yolcunun bulunduğu belirtildi.

D-100 kara yolunun Bolu istikameti kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanırken, polis ve jandarma ekipleri bekleyen araç sayısını azaltmak için zaman zaman trafiği kontrollü olarak açtı.

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