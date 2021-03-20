Bush'tan ülkedeki kayıtsız göçmenlere 'vatandaşlık verilmesi' çağrısı

Eski ABD başkanı George W. Bush, ülkedeki göçmenlere vatandaşlık yolunun açılması gerektiğini belirtti.

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Eski ABD başkanlarından George W. Bush, dün Texas Tribune'un ev sahipliğini yaptığı bir etkinlikte açıklamalarda bulunarak, ülkedeki göçmenlerin durumuna değindi. Bush, yaptığı açıklamada kayıtsız göçmenler için vatandaşlığa giden yolun açılması gerektiğini belirterek, Amerikalıları, uzun süredir ABD topraklarında yaşayan ve vergi ödeyen kayıtsız göçmenlerin evlerine döneceklerine ikna etmenin 'boş bir hayal' olduğunu söyledi.

Bush'un yorumları, 11 milyon kayıtsız göçmene vatandaşlık yolunu açacak olan tasarıya ilişkin tartışmaların ortasında geldi.

"Karanlıklardan çekip çıkarma ülkenin çıkarına"

Bu göçmenleri, 'karanlıklarda çekip çıkarmanın' ülkenin çıkarına olduğunu savunan Bush, sorunu görmezden gelmek yerine, bunun vatandaşlığa giden bir yöntemle ele alınması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan 6 Ocak'ta Kongre binasına yapılan baskına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bush, başkent Washington D.C.'nin 'düşman güçleri tarafından kuşatılmasını' izlerken 'midesinin bulandığını' belirtti.

"Hala rahatsız oluyorum"

Bush, o günkü olaylarda açıklama yapıncaya kadar kendisini gerçek manada rahatsız hissettiğini kaydederek, o günü aklına getirdiğinde 'hala rahatsız olduğunu' dile getirdi.

Eski ABD Başkanı, yaşananlar hakkında "Hukukun üstünlüğü ve kamusal alanda barışçıl yollarla kendini ifade etme imkanına zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Seçimin çalınıp çalınmadığı hakkındaki görüşü sorulan Bush, buna kesin bir dille 'hayır' yanıtını verdi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'a tavsiyelerde bulunan Bush, yeni başkana doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapmasını, politikaları internet ve basının gürültüsüne göre şekillendirmemesini ve etrafına iyi bir ekip toplamasını önerdi.