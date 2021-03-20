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Biden'a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma çağrısı

ABD'li senatörler, Başkan Joe Biden'a, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma çağrısı yapan mektup gönderdi.

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Öncülüğünü Demokrat Senatör Bob Menendez ile Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn'in yaptığı ve 38 senatörün imza attığı mektup, Senato Dış İlişkiler Komisyonu tarafından duyuruldu.

Her iki partiden de senatörlerin isimlerinin yer aldığı mektupta, Biden'ın geçen yıl yaptığı bir konuşma hatırlatılarak, "Ermeni soykırımı gerçeğini resmen tanıma çağrısını güçlü şekilde yapmak üzere size yazıyoruz. Geçmişte Ermeni soykırımını soykırım olarak tanımıştınız, şimdi Başkan olarak yine aynı şeyi yapmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

2019 yılında ABD Kongresi'nin her iki kanadında da kabul edilen 1915 olaylarının 'soykırım' olarak tanınması yönündeki karar tasarılarına atıf yapılan mektupta, Biden yönetiminin olayı 'soykırım' olarak resmen tanıyarak Kongre'ye katılması gerektiği savunuldu.

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