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Suriye'de sızma girişiminde bulunan 14 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

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Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

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