TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da pazar yeri açılışına katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan Osman Tabak Kapalı Pazar Yeri'nin açılışına katıldı.

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Şentop, açılışta yaptığı konuşmada, pazar yerinin kente hayırlı olmasını diledi.

Kısa bir zaman içerisinde Tekirdağ'a güzel bir pazar yeri kazandırıldığını belirten Şentop, "Pazarlar şehirlerin gelişmişliğini gösteren yerlerdir. Bu kapalı pazar yerini bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. İnşallah arkası gelecektir. Tekirdağ'ın böyle güzel mekanlara ihtiyacı var. Burası pazar yeri olarak düşünülmüş ama birçok imkanı içerisinde barındırıyor. Çocuklar için oyun parkı, çay bahçesi gibi mekanlar da burada düşünülmüş. Ayrıca pazar kurulmadığı günlerde otopark olarak kullanılacak." dedi.

Tekirdağ'ın ülkenin en güzel şehirlerinden birisi olduğunu, sadece güzelliğiyle değil coğrafi konumuyla imkanların da önem arz ettiğini ifade eden Şentop, şunları kaydetti:

"Hem kara yolunun, hem hava yolunun hem demir hem de deniz yollarının kullanılabildiği bir şehir. Bunun ötesinde bir sanayi şehri olmasıyla da Türkiye'nin ekonomisine büyük katkı sağlayan bir şehir. Tekirdağ’ın bir evladı olarak Tekirdağ’a hizmeti öncelik olarak görüyorum. Benim şu anki içerisinde bulunduğum, taşıdığım sıfat buna engel değil.

Evet TBMM başkanıyım ama Tekirdağ’a bir ayrıcalık yapmıyorum sadece bugüne kadar Tekirdağ'ın eksik kalan bazı hizmetlerinin tamamlanması, Türkiye’deki diğer şehirlerimizin almış olduğu hizmet nispetinde, Tekirdağ’ın ekonomimize katkısı nispetinde hizmetleri alabilmesi için gayret gösteriyoruz. Yoksa Tekirdağ’ın hakkı olmayan bir şeyi talep etmiyoruz. Hakkı olanı talep ediyoruz sadece. Bu konuda da bütün milletvekili arkadaşlarımızla, bütün belediye başkanlarımızla siyasi parti farkı olmaksızın Tekirdağ’a hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışacağız."

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de Tekirdağ'a hizmet etmiş eski belediye başkanı Osman Tabak'ın ismini pazar yerinde yaşatacakları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Yüksel, Şentop'a hediye takdim etti. Şentop da semt pazarında çalışan esnafa plaket verdi.

Açılış törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Kocagül, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kurum müdürleri, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.