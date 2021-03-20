BIST 1.529
DOLAR 7,21
EURO 8,59
ALTIN 404,83
HABER /  YEREL

Ankara'da müdür iç çamaşırına sakladı! Sesi açık unutunca hayatının şokunu yaşadı

ANKARA'da 2021-MEB-EKYS sınavına giren ilkokul müdür yardımcısı, iç çamaşırına sakladığı telefonla kopya çekmek isterken yakayı ele verdi.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için pazar günü 50 il ve 52 sınav merkezinde 2021-MEB-EKYS sınavı yapıldı. Ankara’da Aysel Yücetürk Okulu’ndaki sınavda ise kopya skandalı yaşandı. Sincan’daki bir ilkokulda müdür yardımcısı olan A.B., ‘müdürlük’ sınavında kopya çekerken yakalandı. Gözetmen tarafından yakalan A.B.’yi, okula çağrılan polis gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest kalan A.B. hakkında soruşturma başlatıldı.

A.B.’nin kopya çekmek için sınava cep telefonu soktuğu, girişte üst aramasından geçmek için de cep telefonunu iç çamaşırına gizlediği belirlendi. A.B.’nin kopya için eşini, kardeşini ve kardeşinin eşini dahil ettiği WhatsApp grubu kurduğu, gruba ise “Ahde Vefa” adını verdiği ortaya çıktı. A.B., telefonla soruları çekip gruba attı, gruptan cevap gelince ise sesini kapatmayı unuttuğu telefon nedeniyle sınav gözetmenince fark edildi.

Sesini açık unutmuş
Hürriyet'in haberine göre A.B., polise verdiği ifadesinde kopya çektiğini kabul ederek, “Sınavdan bir gün önce eşim, kardeşim ve kardeşimin eşine kopya olayını anlattım. Onlar karşı geldi. ‘İyi günde, kötü günde hep beraberiz’ diyerek WhatsApp’ta ‘Ahde Vefa’ grubunu kurdum, onları ekledim. Cep telefonunu iç çamaşırıma gizleyerek, içeriye soktum. Soruları çekip gruba attım, ancak telefonun sesini kapatmayı unutmuşum, cevap geldiğinde, telefondan ses çıkınca fark edildim. Sınav gözetmeni gelip telefonu aldı, ardından da polis geldi” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Görenler iğrendi! Antalya'da 60 taneyle başladı 1 milyona çıkardı 8 ülke sıraya girdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'dan İstanbul Sözleşmesi paylaşımı: Allah razı olsun
Ceylan'ın oğlu Yiğitcan Gürgen'in babası kimdir? Ceylan'ın imam nikahlı eşi
İstanbul Bayrampaşa'da korkutan yangın!
Suriye'de sızma girişiminde bulunan 14 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Antalya'dan acı haber geldi görünce teşhis edemedi! Sözleri yürek yaktı
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Alkışlanacak hareket! Bursa'da 1 TL'ye damacana satıp başlamıştı
Op. Dr. Yaşar Okan Akın 'akıl ve ruh sağlığı için şart' deyip açıkladı
Çalışanlara Yargıtay'dan kötü haber! Rapor alıp tatile çıkanlara büyük şok
Emekli imam ve sevgilisine 500 yılı aşan hapis istemi ile dava açıldı 50 imam şikayetçi oldu
Yorumlar