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Görevden alınan Naci Ağbal'dan yeni açıklama!

Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal'dan yeni bir açıklama geldi. Ağbal, "İnşallah bir gün kalıcı fiyat istikrarı sağlanır." ifadelerini kullandı.

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4.5 ay önce Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Naci Ağbal'ın kurumdaki görevine son verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, gündeme bomba gibi düştü.

Karar sonrası sosyal medyadan ilk açıklamasını yapan Naci Ağbal, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

naci ağbal merkez bankasına veda

"İnşallah bir gün kalıcı fiyat istikrarı sağlanır" 

Saatler sonra yeni bir açıklama daha yapan Naci Ağbal, görev süresinde elinden geldiğini yaptığını söyledi. Naci Ağbal, "Elimden geldiğince Merkez Bankası'nı ileriye taşımaya çalıştım. Merkez Bankası'nın yegane hedefi olan fiyat istikrarının sağlanması için çok önemli ve cesur çalışma yürüttük. İnşallah bir gün kalıcı fiyat istikrarı sağlanır." dedi.

Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi

Görevden alınan Ağbal'ın yerine eski milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. Kavcıoğlu Ağbal'ın aksine düşük faizi savunan bir isim.

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