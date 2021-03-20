Selahattin Demirtaş'tan HDP'ye kapatma davası ile ilgili açıklama

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvuruya ilişkin açıklama yaptı.

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Terör soruşturması nedeniyle 4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvuruya ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Demirtaş, "Bugüne kadar partileri ya darbeciler ya da statükocular kapattılar. İlk kez, bir partinin seçim kazanması için bir başka partiye kapatma davası açılıyor. "Bu sadece ahlaksızlığın dibi değil, aynı zamanda ağır bir anayasal suçtur. Susarak ya da kararın altına imza atarak buna ortak olanları asla unutmayacağız" dedi.

Sonrasında "Kapatmak istedikleri HDP budur" diyerek HDP Genel Merkezi'nin fotoğrafını paylaşan Demirtaş, "Hiç kimsenin kapatmaya gücünün yetmeyeceği HDP ise budur" diyerek mitingden bir fotoğraf paylaştı.

Demirtaş, açıklamasının devamında şunları söyledi;

Ve hiç kimse unutmasın ki, önümüzdeki seçimlerin sonucunu HDP binası değil, HDP’liler belirleyecek. Bu da HDP’lilerin, zalimleri gömeceği yerdir.

Sonuç ne olursa olsun, demokrasi ve barış yolundan asla sapmayacağız. Mücadelemizi hukuk içinde sürdürecek ve mutlaka kazanacağız.

"Gergerlioğlu her daim halkın vekilidir ve onurumuzdur"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine de değinen Demirtaş, şöyle yazdı:

"Son olarak belirtmek isterim ki, Ömer Faruk Gergerlioğlu her daim halkın vekilidir ve onurumuzdur."