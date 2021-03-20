Trabzon'da başını buzağıya yalatan adamın iddiası: Saçlarım çıkıyor

"Saçım çıkmış gibi hissediyorum"

Buzağıyla arasında sıcak bağ olduğunu anlatan Suiçmez, “Ben zaten daha önceden de fenomendim. Bir süre önce bir yerde okumuştum buzağının yalayarak kafada saç çıkardığını. Köyde de ufak bir buzağım var. Köye gittiğimde onu sevmeye başladım. Ben onu sevdikçe o da başımı yaladıkça yaladı. Ben bıraksam öyle saatlerce başımı yalamaya devam edecekti. Bazı görenler, saç çıktı esprisinde bulunuyor. Ben de aynaya bakınca sanki saçım çıkmış gibi hissediyorum. Sonucu zaman gösterecek. Saç ektirenlere tavsiyemdir, onlar da buzağı bulup saç olmayan bölgeleri yalatsınlar. Sosyal medyada videomu paylaşınca çok arayanlar oldu beni. Hatta Avrupa’dan bile bana ulaşanlar oldu. Bu da güzel bir anı oldu benim için. Buzağın yanına gittiğim zaman kafamı yalamaya halen daha devam ediyor. İlerleyen süreç gösterecek kafamızda ne kadar saç çıktığını” dedi.