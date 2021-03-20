Kayseri'de öğretmenliği bırakıp bu işe başladı! Paraya para demiyor
KAYSERİ'de yaşayan 41 yaşındaki Gökhan Vurdem, öğretmenliği bırakarak başladığı bana mesleğinde paraya para demiyor.
Gökhan Vurdem, 7 yıl sözleşmeli olarak sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra 2011 yılında mesleği bıraktı. Vurdem, Pınarbaşı ilçesi Sacayağı mahallesinde baba mesleği besicilik yapmaya başladı.
250 koyunla işe başlayan 2 çocuk babası Vurdem, geçen 10 yılda 600 koyunun sahibi oldu.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, besicilik yapan Gökhan Vurdem’i ziyaret etti.
Yaptığı çalışma nedeniyle Vurdem’i tebrik eden İl Müdürü Şahin, "7 yıl öğretmenlik yapmış olan bir arkadaşımızın mesleğini bırakarak, baba mesleğine dönmesi ve ciddi bir sürü sahibi olması çok mutluluk verici." dedi.