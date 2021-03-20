Kayseri'de öğretmenliği bırakıp bu işe başladı! Paraya para demiyor

Yaptığı çalışma nedeniyle Vurdem’i tebrik eden İl Müdürü Şahin, "7 yıl öğretmenlik yapmış olan bir arkadaşımızın mesleğini bırakarak, baba mesleğine dönmesi ve ciddi bir sürü sahibi olması çok mutluluk verici." dedi.