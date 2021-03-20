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Kayseri'de öğretmenliği bırakıp bu işe başladı! Paraya para demiyor

Demirören Haber Ajansı
Kayseri'de öğretmenliği bırakıp bu işe başladı! Paraya para demiyor

KAYSERİ'de yaşayan 41 yaşındaki Gökhan Vurdem, öğretmenliği bırakarak başladığı bana mesleğinde paraya para demiyor.

Kayseri'de öğretmenliği bırakıp bu işe başladı! Paraya para demiyor

Gökhan Vurdem, 7 yıl sözleşmeli olarak sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra 2011 yılında mesleği bıraktı. Vurdem, Pınarbaşı ilçesi Sacayağı mahallesinde baba mesleği besicilik yapmaya başladı. 

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Kayseri'de öğretmenliği bırakıp bu işe başladı! Paraya para demiyor

 250 koyunla işe başlayan 2 çocuk babası Vurdem, geçen 10 yılda 600 koyunun sahibi oldu.

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Kayseri'de öğretmenliği bırakıp bu işe başladı! Paraya para demiyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, besicilik yapan Gökhan Vurdem’i ziyaret etti. 

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Kayseri'de öğretmenliği bırakıp bu işe başladı! Paraya para demiyor

Yaptığı çalışma nedeniyle Vurdem’i tebrik eden İl Müdürü Şahin, "7 yıl öğretmenlik yapmış olan bir arkadaşımızın mesleğini bırakarak, baba mesleğine dönmesi ve ciddi bir sürü sahibi olması çok mutluluk verici." dedi. 

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