Azerbaycan'da Askeri Ganimet Parkı açıldı Karabağ'da Ermeni ordusundan ele geçirildi
AZERBAYCAND Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Ermenistan ordusundan ganimet olarak ele geçirdiği askeri araçların sergilendiği Askeri Ganimet Parkı'nın açılışını yaptı.
Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusundan ganimet olarak ele geçirilen askeri araçların sergilendiği Askeri Ganimet Parkı'nın açılışını yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sergilenen askeri araçlar hakkında bilgi aldı.
Aliyev, başkent Bakü'deki parkta incelemelerde bulunduktan sonra savaştaki kahramanlıkları nedeniyle ödüllendirilen askerlerle bir araya geldi.
300'den fazla teçhizat sergileniyor
Ocak ayında temeli atılan ve 5 hektarlık bir alanı kaplayan parkta, Ermenistan ordusundan ganimet olarak ele geçirilen askeri teçhizatın bir kısmı sergileniyor.
Bunların aralarında tank, askeri aracı, topçu bataryası, uçaksavar füzesi sistemleri, küçük silahlar, askeri nakliye araçları dahil olmak üzere 150’ye yakın askeri araç ve 300'den fazla askeri teçhizat parkta sergileniyor.