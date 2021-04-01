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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya! SİHA teşekkürü

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü kabul etti ve Bayraktar'a madalya taktı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü makamında kabul etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, Bayraktar'a madalya taktı. 

Azerbaycan, Bayraktar SİHA'larını İkinci Karabağ Savaşı'nda kullanmış ve bu SİHA'lar savaşta belirleyici rol oynamıştı. Azerbaycan havadaki hakimiyetinin sayesinde kısa sürede zafere ulaşmıştı. Bu zafere katkısı nedeniyle Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'da çok seviliyor.

Bayraktar da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Babam Özdemir Bayraktar ve ağabeyim Haluk Bayraktar ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görülmekten dolayı büyük şeref ve onur duyduk.#TekMilletİkiDevlet'in ortak geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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