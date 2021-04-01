Fenerbahçe'de Alman ekolüne dönüş! Emre şampiyon yaparsa...

Erol Bulut ayrılığının ardından teknik sorumlu olarak takımı devralan Emre Belözoğlu yardımcısını belirledi. Sarı-lacivertlilerde 2005 yılından bu yana Almanya'da görev alan Erdinç Sözer'in ekibe dahil olmasının ardından Alman ekolüne dönüş harekatı başladı. Emre Belözoğlu-Erdinç Sözeri ikilisi başarılı olursa yeni hocaya gerek kalmayacak.

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Fenerbahçe'de Erdinç Sözer'in Emre Belözoğlu'nun ekibine dahil edilmesi teknik direktör arayışında da ibreyi Joachim Löw'e çevirdi. Bundesliga kariyerli Sözer, 2005 yılından bu yana Almanya'da çalışıyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Löw'e yeni sezon için teklif götüren yönetimin, kabul etmesi halinde Sözer'i de yardımcısı olarak düşündüğü belirtiliyor. Avrupa Şampiyonası'nın ardından kararını vereceğini açıklayan Löw teklifi kabul ederse plan hayata geçirilecek.

4-3-3 oynatıyor

Erdinç Sözer'in Bundesliga'da uzun yıllar Bruno Labbadia'nın yardımcılığını yapması, 55 yaşındaki teknik adamı da Fenerbahçe'de adaylar arasına soktu. Son olarak Hertha Berlin'de Sözer ile birlikte çalışan Labbadia, ocak ayında görevinden ayrıldı. Eski bir futbolcu olan Labbadia; Wolfsburg, Hamburg, Stuttgart, Leverkusen, Darmstadt ve Greuther Fürth gibi takımları çalıştırdı. Şu an boşta olan Labbadia, 4-3-3 sistemi ile tanınıyor.

Real de peşinde

Löw'ü Real Madrid de listesine aldı. AS gazetesi, başkan Florentino Perez'in Zidane'ın sezon sonunda sıfır çekmesi halinde takımın başına Löw ile Raul ikilisini getirmeyi planladığını yazdı.

Şampiyonluk gelmezse...

Emre Belözoğlu-Erdinç Sözeri ikilisinin başarılı olmaları ve takımı şampiyonluğa taşımaları halinde ise planlar kökten değişecek. Yeni hoca arayışından vazgeçilip gelecek sezon da bu ikili ile yola devam edilecek.