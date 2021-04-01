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Şırnak'ta PKK'nın tuzakladığı mayına basan çoban hayatını kaybetti

Hayvanları otlatmaya götüren çobanın bulunduğu bölgede büyük bir patlama meydana geldi. 3 çocuk babası çobanın yaşamını yitirdiği belirlenirken, jandarmanın patlamaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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Sabah saatlerinde Şırnak’ın Silopi ilçesi Körseli köyünde hayvanları otlatmaya götüren çoban Cemil Kaçar'ın (42) bulunduğu bölgede, patlama meydana geldi.

Patlamanın olduğu bölgeye gelen köy halkı, Kaçar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mayına bastı
İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kaçar'ın cansız bedenini otopsi için Silopi Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Jandarma ekiplerinin patlamaya ilişkin incelemeleri sürerken, 3 çocuk babası Kaçar'ın mayına bastığı tespit edildi.

Otopsi yapılacak
Kaçar’ın bedeni yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Siirt'e gönderilecek.

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