Şırnak'ta PKK'nın tuzakladığı mayına basan çoban hayatını kaybetti

Yılmaz Vural: Dünyada aynı durumda olan bir teknik direktör yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Ben de istiyorum tamamıyla açılmasını

En çok vakanın görüldü ilde bir yanlış daha karantinayı ihlal etti yolcu otobüsünde yakalandı