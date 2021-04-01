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En çok vakanın görüldü ilde bir yanlış daha karantinayı ihlal etti yolcu otobüsünde yakalandı

Demirören Haber Ajansı

SAĞLIK Bakanlığı güncel vaka sayısı haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da karantinayı ihlal edip, yolcu otobüsünde yakalanan Y.Y.'ye (49) bin 469 lira para cezası uygulanarak, yurda yerleştirildi. 

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Haftalık verilere göre; Samsun, her 100 bin kişide 586.84 vaka ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. 4 haftadır vaka sayısında zirvede olan Samsun’da Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikmen kavşağında araçları tek tek durdurup, HES kodu denetimi yaptı.

Samsun-Sinop arasında sefer yapan bir yolcu otobüsünde yapılan denetimde Y.Y, riskli çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen filyasyon ekipleri, Y.Y.’yi, Münevver Ayaşlı Kız Yurdu’na yerleştirirken, şahsa ayrıca 3 bin 469 lira para cezası kesildi.

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