Tekirdağ'da eşini yakan koca çarptırıldığı hapis cezasının intikamını istemiş!

TEKİRDAĞ'da eşi Ayşe A.'yı üzerine benzin dökerek yakan Ekrem A.'nın (29), intikam almak istediği ortaya çıktı. Cani kocanın, şiddet davasında aldığı cezayla ilgili, eşine, 'Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım' dedikten sonra vahşeti işlediği öğrenildi.

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 2 çocuk sahibi Ekrem- Ayşe A. çifti, geçimsizlik yaşamaya başladı. Ekrem A.'nın son 2 yıl içinde defalarca şiddet uyguladığı Ayşe A. zaman zaman evi terk etti. Her seferinde eşinin, “Çocuklarımız var, bir daha yapmayacağım" diyerek ikna ettiği genç kadın, son yaşanan şiddet olayının ardından şikayetçi oldu.

3 yıl 8 ay hapis cezası almış

Ekrem A. hakkında açılan davada Ayşe A., 'çocuklarını' gerekçe göstererek, şikayetinden vazgeçti. Muratlı Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası olarak devam eden yargılamanın 8 Mart günü görülen karar duruşmasında Ekrem A., 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar temyiz talebiyle İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.

"Davayla ilgili konuşalım" diye kandırmış

Karardan 21 gün sonra, 21 Mart Pazartesi günü ise, Ekrem A.,"Davayla ilgili konuşmamız lazım. Gel birlikte avukata gidip ne yapacağımızı danışalım" diyerek, motosikletine aldığı Ayşe A.'yı Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hacıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alana götürdü.

"Hayatımı kararttın"

Ekrem A.'nın, "Hayatımı kararttın. Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım" diyerek, yanında getirdiği şişe içindeki benzini Ayşe A.'nın üzerine döküp, ateşe verdiği öğrenildi.

Ne olmuştu?: Ormanlık alanda eşinin benzin döküp yaktığı yaktığı kadın, can havliyle koşarak, 500 metre mesafedeki yola çıkarak yardım istemişti. Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe A., hayati tehlikesi bulunması üzerine İstanbul'daki Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin yanık tedavi merkezine sevk edilmişti.